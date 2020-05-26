Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 10.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’
SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE CENTRO. PROSEGUENDO VERSO LA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI ANCHE DA PORTONACCIO.
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA SI STA IN FILA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE ROMA
PASSIAMO AI CANTIERI
PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. FINO ALLE 16.30 DI OGGI E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
TERMINIAMO QUESTO NOTIZIARIO RICORDANDO CHE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. SI INVITA INOLTRE A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral