Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE AL MOMENTO NON SI REGISTRANO CRITICITA’
CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. DOVE AL MOMENTO CRITICITA’
PASSIAMO AI CANTIERI
PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. NELLA GIORNATA DI OGGI, FINO ALLE 16.30 DI OGGI E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
TERMINIAMO QUESTO NOTIZIARIO RICORDANDO CHE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. SI INVITA INOLTRE A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral