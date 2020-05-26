Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE
AD ECCEZIONE DELLA AURELIA DOVE SI REGISTRANO CODE TRA ARANOVA E TORRIMPIETRA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. RICORDIAMO, NELLA GIORNATA DI OGGI FINO ALLE 16.30 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
TERMINIAMO QUESTO NOTIZIARIO RICORDANDO CHE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. SI INVITA INOLTRE A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral