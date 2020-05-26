Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AD UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITA’ DA SEGNALARE
AD ECCEZIONE DEL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD.
RALLENTAMENTI, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO, ANCHE SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AI CANTIERI
IN CORSO I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI, DAL KM 0+000 AL 3+000. FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI, PREVISTO PER LE 16.30, IL TRATTO RESTA CHIUSO AL TRAFFICO IN DIREZIONE ALBANO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO,
PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE FINO AL 12 GIUGNO LA LINEA TRAM 2 RESTA INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS MENTRE LA LINEA TRAM 19 E’ INTERROTTA NELLA TRATTA VALLE GIULIA RISORGIMENTO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
TERMINIAMO QUESTO NOTIZIARIO RICORDANDO CHE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI. SI INVITA INOLTRE A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO.
DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ, PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral