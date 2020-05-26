Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 16:30

di - 26 Maggio 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STATALE PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SUL LITORALE ROMANO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIA ZURICO NELLE DUE DIREZIONI
    TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CASILINA TRA FONTANA CANDIDA E BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO
    MENTRE IN VIA PRENESTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
    RIMAMENDO IN VIA NOMENTANA A MENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MONTE PIZZUTO E VIA DELLE VIGNE NUOVE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
    DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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