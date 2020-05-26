Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 17:15

di - 26 Maggio 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA A POMEZIA UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA POMEZIA SUD IN DIREZIONE LATINA
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DELLE ROSE E LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DI SAN GIACINTO NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME, TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE IN VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI,
    DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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