Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PISANA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO LA CASSIA BIS SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE VITERBO
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA A MENTANA TRA VIA MONTE PIZZUTO E VIA DELLE VIGNE NUOVE NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL GRANDE RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI SI STA IN CODA TRA VIA FERMI E VIA DELLA SELVOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E ASTRAL INFOMOBILITA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral