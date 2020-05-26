Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTCA E VIA CONSOLINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANGUILLARA RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI
A TREVIGNANO ROMANO SULLA PROVINCIALE SETTEVENE PALO PRIMO TRONCO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEGLI ASINELLI E VIA DELLA ROCCA
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