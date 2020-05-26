Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI, RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA DI VERMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA ENRICO FERMI E VIA DELLA SELVOTTA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
Servizio fornito da Astral