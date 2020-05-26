Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE CECCHINA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CASILINA SI RALLENTATRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
AD ANGUILLARA RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA ROMANA NELLE DUE DIREZIONI
A TREVIGNANO ROMANO SULLA PROVINCIALE SETTEVENE PALO PRIMO TRONCO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEGLI ASINELLI E VIA DELLA ROCCA
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