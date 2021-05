Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2021 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA E BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST

PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA NORD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SETTEBAGNI ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI RALLENTA SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA DI MARINO DIREZIONE APPIA

MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CECCHINA, PAVONA E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO,

LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI DEVIATE IN VIA NEMORENSE PIAZZA VERBANO E VIA TOPINO PER LAVORI DI POTATURA A CORSO TRIESTE ALTEZZA PIAZZA ISTRIA

