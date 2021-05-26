Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2021 ore 17:15

di - 26 Maggio 2021 - 17:15

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2021 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO, ORA RISOLTO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE DAL RALCCORDO A VIA DELLA MAGLINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
    RESTIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA
    CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA-SUD
    CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA E PRENESTINA
    SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA
    IN DIREZIONE CENTRO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
    CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE LUNGHE TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
    DISAGI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA IL TORRINO E INFERNETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    IN STRADA I BUS DELLE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO
    RICORDIAMO CHE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA
    CORSO TRIESTE E’ PARZIALMENTE CHIUSO, PERTANTO
    LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
    LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PAGINE SOCIAL
    È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home