Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2021 ORE 17.05 GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO, ORA RISOLTO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE DAL RALCCORDO A VIA DELLA MAGLINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

RESTIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA

CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA-SUD

CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA E PRENESTINA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA

IN DIREZIONE CENTRO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE LUNGHE TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI

DISAGI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA IL TORRINO E INFERNETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO

IN STRADA I BUS DELLE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

RICORDIAMO CHE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA

CORSO TRIESTE E’ PARZIALMENTE CHIUSO, PERTANTO

LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

