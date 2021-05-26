Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2021 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2021 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’INCIDENTE SULLA ROMA-FIUMICINO, ORA RISOLTO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE DAL RALCCORDO A VIA DELLA MAGLINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE, SEMPRE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
RESTIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA
CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA-SUD
CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA, TRA CASSIA E PRENESTINA
SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE EST AL RACCORDO, IN USCITA
IN DIREZIONE CENTRO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE LUNGHE TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO PER LAVORI IN CORSO, CODE TRA IL TORRINO E INFERNETTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO
IN STRADA I BUS DELLE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO
RICORDIAMO CHE PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA
CORSO TRIESTE E’ PARZIALMENTE CHIUSO, PERTANTO
LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E PAGINE SOCIAL
È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral