Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 26 MAGGIO 2021 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE RIPRISTINATA AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN FIAMME IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LAURENTINA;

SULLA TANGENZIALE INVECE PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER LA FLAMINIA E LA CIRCONVALLAZIONE SALARIA IN DIREZIONE EST;

SI RALLENTA POI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL TORRINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO;

CAUSA LAVORI DI POTATURA IN CORSO, IL 27 E IL 28 MAGGIO RESTA PARZIALMENTE CHIUSO CORSO TRIESTE TRA VIA TOPINO E VIA CHIANA. DEVIATE LE LINEE S02 ANNIBALIANO ED S12 ROSSELLINI.

