Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA, TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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