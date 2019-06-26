Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE ROMA.
E PROPRIO IN DIREZIONE ROMA IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE REPUBBLICA; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE BARBERINI, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DA TERMINI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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