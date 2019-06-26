Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE ROMA.
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; IN SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E LO STESSO RACCORDO;
SULLA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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