Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE REPUBBLICA; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE BARBERINI, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DA TERMINI.
E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA FLAMINIA E AURELIA;
CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SULLA ROMA FIUMICINO, MENTRE RESTANO DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, DOVE IL TRAFFICO RESTA INTENSO TRA LABARO E VIA DUE PONTI VERSO IL CENTRO, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA TOR DE CENCI FINO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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