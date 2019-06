Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSO LO SVINCOLO PER VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO: RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON DA VIA FIORENTINI FINO ALLA STESSA TANGENZIALE;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI, SULLA SALARIA SI PROCEDE SEMPRE A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

E PER OPERAZIONI IN CORSO DA PARTE DELLE AUTORITA’, SULLA PONTINA E’ ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA IL KM 18 ED IL KM 19+300 DISPOSTA DA ANAS; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral