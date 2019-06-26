Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
RIGUARDO ALLE CONSOLARI, SULLA SALARIA SI PROCEDE SEMPRE A RILENTO TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;
E PER OPERAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA’, SULLA PONTINA E’ ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA IL KM 18 ED IL KM 19+300 DISPOSTA DA ANAS; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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