Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E L’A24
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE SUD
SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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