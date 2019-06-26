Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA PISANA E L’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.
SULLA SALARIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA.
SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER ORA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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