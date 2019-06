Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA PISANA E L’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA.

SULLA SALARIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA.

SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

