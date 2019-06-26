Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA SALARIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24
CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA
SULLA CASILINA CODE TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DA E PER IONIO NON EFFETTUANO LE FERMATE DI ANNIBALIANO LIBIA E CONCADORO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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