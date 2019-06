Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 17.35 FEDERICO ASCANI

SULLA SALARIA UN INCIDENTE CONTINUA A PROVOCARE CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’AURELIA E TRA LABARO E LA CASILINA

CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA

SULLA CASILINA CODE TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DA E PER IONIO NON EFFETTUANO LE FERMATE DI ANNIBALIANO LIBIA E CONCADORO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO.

