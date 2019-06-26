Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 18.35 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE PER UN INCIDENTE.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OTTAVIA E TRA LABARO E LA CASILINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA
SULLA CASILINA CODE TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DA E PER IONIO ANCORA NON EFFETTUANO LE FERMATE DI ANNIBALIANO LIBIA E CONCADORO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO.
INOLTRE SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITA VITERBO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA TRA CATALANO E SANTORESTE PER UN INCONVENIENTE, ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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