Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 19.05 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PERMANGONO LE CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E L’OTTAVIA E TRA LABARO E L’APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASILINA CODE TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO CODE TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DA E PER IONIO ANCORA NON EFFETTUANO LE FERMATE DI ANNIBALIANO LIBIA E CONCADORO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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