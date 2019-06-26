Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PISANA E L’OTTAVIA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA
PERMANGONO ANCHE QUI PER UN INCIDENTE LE CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL RACCORDO
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DA E PER IONIO ANCORA NON EFFETTUANO LE FERMATE DI ANNIBALIANO LIBIA E CONCADORO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO.
DA FEDERICO ASCANI E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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