Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E TIBURTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA
SULLA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO B1 A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO I TRENI DA E PER IONIO ANCORA NON EFFETTUANO LE FERMATE DI ANNIBALIANO LIBIA E CONCADORO. ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO.
ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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