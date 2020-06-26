Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 07:30

di - 26 Giugno 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO È IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E ARDEATINA;
    SULL’AUTOSTRADA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN USCITA;
    SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
    SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA PER TRAFFICO IN PROGRESSIVA FORMAZIONE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRATA;
    PER CHI VIAGGIA POI SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
    TRAFFICO INTENSO SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO ROMA;
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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