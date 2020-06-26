Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD E L’ARDEATINA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E A24.
SULL’AUTOSTRADA A24 CODE PER INCIDENTE TRA L’ALLACCIO COL GRA E SETTECAMINI IN USCITA;
SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
MENTRE SULLA CASSIA SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI ANCORA UNA VOLTA IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA SALARIA SI PROCEDE A RILENTO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
SI RALLENTA SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA W. TOBAGI VERSO IL CENTRO;
INFINE, DISAGI SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral