Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORTA. CODE INVECE TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA PRENESTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E VIA W. TOBAGI VERSO IL CENTRO;
SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI TRA ALBANO E VIA DELLE CAPANNELLE IN ENTRATA.
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral