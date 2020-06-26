Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A24 DOVE SI STA IN CODA NEL TRATTO URBANO TRA L’ALLACCIO COL GRA E VIA PALMIRO TOGLIATTI VERSO LA TANGENZIALE;
UNO SGUARDO ALLE CONSOLARI DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
TRAFFICO CONGESTIONATO PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA IN ENTRATA, TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI;
SULLA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E VIA DI SANT’ALESSANDRO VERSO ROMA;
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA;
PER CHI VIAGGIA SULLA PRENESTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
DISAGI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI VERSO IL CENTRO;
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral