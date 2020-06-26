Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULL’AUTOSTRADA A24 INCIDENTE RISOLTO E VIABILITA’ RIPRISTINATA, PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;
DISAGI IN ENTRATA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI;
SI RALLENTA POI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA PRENESTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
MENTRE SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI VERSO IL CENTRO;
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA INFERNETTO E TOR DE’ CENCI VERSO ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral