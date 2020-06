Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24, E, PROSEGUENDO, CODE TRA CASILINA E APPIA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PER PRENESTINA E APPIA;

PERMANGONO POI FORTI RALLENTAMENTI, PER LAVORI, SULLA A24 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE L’AQUILA;

SULL’AURELIA TRAFFICO ANCORA BLOCCATO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI;

SULLA VIA CASSIA PERMANE TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA;

SULLA PRENESTINA TRAFFICO INTENSO TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI VERSO IL CENTRO;

SULLA NETTUNENSE DISAGI PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI ACILIA E VITINIA VERSO ROMA.

PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

