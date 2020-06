Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E TUSCOLANA

E, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24, RICORDIAMO, IN INTERNA

SULLA PONTINA CODE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, NELLE DUE

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

E' TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ

