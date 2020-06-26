Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 15:30

di - 26 Giugno 2020 - 15:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI COLOMBO E TUSCOLANA
    E, NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24, RICORDIAMO, IN INTERNA
    SULLA PONTINA CODE TRA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE E SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA
    TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA VIA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, NELLE DUE DIREZIONI
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, NELLE DUE
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home