Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 16:30

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE’ CEVERI, IN DIREZIONE VITERBO

CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTRO INCIDNETE, CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA

NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BUFALOTTA E A24

PER TRAFFICO PRIMI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

BREVI ATTESE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

