Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 16:30

di - 26 Giugno 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE’ CEVERI, IN DIREZIONE VITERBO
    CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALTRO INCIDNETE, CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD
    SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN ESTERNA
    NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA BUFALOTTA E A24
    PER TRAFFICO PRIMI RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    BREVI ATTESE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
    E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILTA’
    Servizio fornito da Astral

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