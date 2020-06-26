Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 17.05 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE DISAGI DOVUTI ALL’ESODO DEL FINE SETTIMANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE INESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E APPIA A SEGUIRE ALTRE CODE TRA ANAGNIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
RESTIAMO SUL RACCORDO, MA IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E A24
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE CODE DAL RACCORDO A MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE SUD
E TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RIPERCUSSIONI, CODE SULLA BRETELLA A1 ROMA-NAPOLI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA LO SVINCOLO PER LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA, IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA CASSIA VEIENTANA INCIDENTE RIMOSSO PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREIZONE VITERBO
DISAGI SULLA PONTINA TRA COLOMBO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA
E DA SPINACETO AL RACCORDO, VERSO L’EUR
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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