Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 17:45

DISAGI DOVUTI ALL’ESODO DEL FINE SETTIMANA

CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA SAN CESAREO A VALMONTONE CON RIPERCUSSIONI SULLA A1 ROMA – NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI PER 6 CHILOMETRI

SUL RACCORDO ANULARE A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E APPIA A SEGUIRE ALTRE CODE, MA PER TRAFFICO TRA ANAGNINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

RESTIAMO SUL RACCORDO, MA IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA AURELIA E CASAL DEL MARMO

PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E A24

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VERSO ROMA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, IN DIREZIONE SUD

DISAGI CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA COLOMBO A SPINACETO, E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E APRILIA, TUTTO VERSO LATINA

E, SEMPRE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, VERSO L’EUR

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

