Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI TRA MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD
CON RIPERCUSSIONI SULLA A1 ROMA – NAPOLI, AL MOMENTO SONO SEI I CHILOMETRI D CODA
SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NEL SENSO OPPOSTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA LE USCITE AURELIA E CASAL DEL MARMO
PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE MA PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, CIRCOLAZIONE REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA
DISAGI CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA COLOMBO A CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASTAGNETTA E APRILIA, TUTTO VERSO LATINA
E, SEMPRE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, VERSO L’EUR
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILTA’
Servizio fornito da Astral