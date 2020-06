Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 18.05 GINA PANDOLFO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI TRA MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD

CON RIPERCUSSIONI SULLA A1 ROMA – NAPOLI, AL MOMENTO SONO SEI I CHILOMETRI D CODA

SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NEL SENSO OPPOSTO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA LE USCITE AURELIA E CASAL DEL MARMO

PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, CODE MA PER TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, CIRCOLAZIONE REGOLARE, IN DIREZIONE ROMA

DISAGI CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA COLOMBO A CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA VIA DI CASTAGNETTA E APRILIA, TUTTO VERSO LATINA

E, SEMPRE SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, VERSO L’EUR

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

