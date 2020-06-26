Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
NON ACCENNANO A DIMUNUIRE I DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI TRA MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD
CON RICADUTE SULLA A1 ROMA – NAPOLI, AL MOMENTO SONO SEI I CHILOMETRI DI CODA
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA, COINVOLTI UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE, CODE TRA LE USCITE OSTIENSE E PONTINA, AL MOMENTO E’ CHIUSA UNA CORSIA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI VEICOLI COINVOLTI
SEMPRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSI GLI INCIDENTI RIMOSSI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA E TRA BOCCEA E CASAL DEL MARMO, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO SCORREVOLE
ANCORA RALLENTAMENTI SEMPRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA VIA PONTINA CODE DA VIA COLOMBO A SPINACETO E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI VIA DI CASTAGNETTA E VIA E APRILIA, TUTTO VERSO LATINA
SEMPRE SULLA PONTINA, MA NEL SENSO OPPOSTO CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, DUNQUE, VERSO L’EUR
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral