Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA, COINVOLTI UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE, CODE TRA LE USCITE OSTIENSE E PONTINA, AL MOMENTO E’ CHIUSA UNA CORSIA PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI VEICOLI COINVOLTI
SEMPRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
NON ACCENNANO A DIMUNUIRE I DISAGI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A TRATTI TRA MONTEPORZIO CATONE E IL BIVIO DIRAMAZIONE ROMA SUD
CON RICADUTE SULLA A1 ROMA – NAPOLI, AL MOMENTO SONO SEI I CHILOMETRI DI CODA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCIDENTE RISOLTO TRAFFICO SCORREVOLE TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA COLOMBO A CASTEL DI DECIMA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA NORD, TUTTO VERSO LATINA
SEMPRE SULLA PONTINA, MA NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI DA SPINACETO AL RACCORDO, DUNQUE, VERSO L’EUR
UN AGGIORNAMENTO CI RIPORTA IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA CEPRANO E FROSINONE, IN DIREZIONE ROMA
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO
E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILTA’
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