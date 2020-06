Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE TRA GLI SVINCOLI OSTIENSE E PONTINA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO E PIU’ AVANTI TRA VIA APRILIANA E VIA VALLELATA, TUTTO IN DIREZIONE LATINA

SULLA A1 ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL MOMENTO SONO 2 I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE SUD

SEMPRE IN A1 SULLA DIRETTRICE ROMA-NAPOLI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE, IN DIREZIONE ROMA

AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO INTERRUZIONE SERALE TRA ACILIA E COLOMBO NEI FUINE SETTIMANA DI GIUGNO E LUGLIO, PER LAVORI AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA

DALLE ORE 21.30 BUS AL POSTO DEI TRENI

IL DETTAGLIO COME SEMPRE SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

