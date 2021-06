Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2021 ORE 9.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO, MA VEDIAMO LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO:

SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’APPIA E PROSEGUENDO TRA LA LAURENTINA E LA COLOMBO.

SULLA VIA AURELIA, SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

CODE PER INCIDENTE SULLA VIA DELLAEROPORTO DI FIUMICINO DA ISOLA SACRA A VIA OSTIENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA PONTINA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI CASTEL ROMANO.

RALLENTAMENTI POI SULLA VIA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA TERMINI CENTOCELLE SARA’ INTERROTTA DA OGGI FINO ALLE 13 DEL 30 GIUGNO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

SONO ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO

BUS IN STRADA DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 07.00 ALLE 10.00

NEL POMERIGGIO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 14.30 ALLE 17.30

IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI LATINA E RIETI

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral