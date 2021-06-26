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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 18:30

di - 26 Giugno 2021 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2021 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA
    MENTRE IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA
    SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE DI LATINA
    A FIUMICINO SU VIALE COCCIA DI MORTO L’INCIDENTE E’ STATO RIMOSSO PERMANGONO LE CODE TRA VIA DEI POLPI E VIA DEL LAGO DI TRAIANO IN DIREZIONE PORTUENSE
    PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN PROBLEMA TECNICO ALLA LINEA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO,
    INFINE RICORDIAMO CHE A ROMA LE LINEE S NON SARANNO ATTIVE NEL GIORNO DI MARTEDI’ 29 GIUGNO E DAL 1 LUGLIO.
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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