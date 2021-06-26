Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2021 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 26 GIUGNO 2021 ORE 18.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA BORGO MONTELLO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE DI LATINA
A FIUMICINO SU VIALE COCCIA DI MORTO L’INCIDENTE E’ STATO RIMOSSO PERMANGONO LE CODE TRA VIA DEI POLPI E VIA DEL LAGO DI TRAIANO IN DIREZIONE PORTUENSE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA FL6 ROMA NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO PER UN PROBLEMA TECNICO ALLA LINEA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO,
INFINE RICORDIAMO CHE A ROMA LE LINEE S NON SARANNO ATTIVE NEL GIORNO DI MARTEDI’ 29 GIUGNO E DAL 1 LUGLIO.
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral