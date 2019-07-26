Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN INTERNA, TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER IL TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA CASILINA E APPIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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