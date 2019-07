Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIANGUIDO LOMBARDI

DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: OLTRE AL TRAFFICO IN AUMENTO, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTO UN CAMION STA CREANDO PROBLEMI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; FORTI RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, DOVE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE, SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;

