Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 09:45

A CAUSA DI UN INCIDIENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, DOVE A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA SETTEBAGNI; IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE, PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA;

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR;

E OGGI SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRASPORTO AEREO DALLE 10 ALLE 14: AD INCROCIARE LE BRACCIA PILOTI, ASSISTENTI DI VOLO, TECNICI E PERSONALE DI TERRA DI ALITALIA E ALTRE COMPAGNIE AEREE, AD ESCLUSIONE DEI CONTROLLORI DI VOLO DI ENAV; 113 I VOLI CANCELLATI DA ALITALIA; GARANTITI INVECE I VOLI GIA’ PROGRAMMATI PRIMA DELL’AGITAZIONE.

