Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E CASSIA VEIENTANA; IN INTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
ED E’ INIZIATO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO CHE TERMINERA’ ALLE ORE 14.00: AD INCROCIARE LE BRACCIA PILOTI, ASSISTENTI DI VOLO, TECNICI E PERSONALE DI TERRA DI ALITALIA E ALTRE COMPAGNIE AEREE, AD ESCLUSIONE DEI CONTROLLORI DI VOLO DI ENAV; 113 I VOLI CANCELLATI DA ALITALIA; GARANTITI INVECE I VOLI GIA’ PROGRAMMATI PRIMA DELL’AGITAZIONE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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