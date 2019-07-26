Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA NORD E FLAMINIA;
CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
SEMPRE PER LAVORI IN CORSO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: E’ IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DEL TRASPORTO AEREO CHE TERMINERA’ ALLE ORE 14.00: AD INCROCIARE LE BRACCIA PILOTI, ASSISTENTI DI VOLO, TECNICI E PERSONALE DI TERRA DI ALITALIA E ALTRE COMPAGNIE AEREE, AD ESCLUSIONE DEI CONTROLLORI DI VOLO DI ENAV; 113 I VOLI CANCELLATI DA ALITALIA; GARANTITI INVECE I VOLI GIA’ PROGRAMMATI PRIMA DELL’AGITAZIONE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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