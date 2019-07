Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INCIDENTE STA CRANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA;

SULLA STESSA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASTEL ROMANO E LO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE ROMA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE VALLE DEL LIRI SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DA PARTE DI ASTRAL SPA: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 18, RISPETTIVAMENTE NEL COMUNE DI FONTANA LIRI TRA IL KM 68 ED IL KM 73, E NEL COMUNE DI ARCE TRA IL KM 73 ED IL KM 76; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL PROSSIMO 9 AGOSTO.

