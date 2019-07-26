Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA PER UN INCIDENTE;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA;
SI RALLENTA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E LIDO DI CASTEL FUSANO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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